È stata bandita la sesta edizione dell'Anglona PhotoContest, il concorso fotografico organizzato dalla Società Cooperativa Sa Rundine di Perfugas.

«L'obiettivo principale di questo concorso - spiegano i promotori - è valorizzare il territorio dell'Anglona, una regione che vanta un ricco patrimonio ambientale e storico-culturale».

Le fotografie devono essere scattate nei dodici comuni dell'Anglona: Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Santa Maria Coghinas, Sedini, Tergu e Valledoria.

«Anche questa edizione - proseguono gli organizzatori - vuole indirizzare lo sguardo verso il Patrimonio Culturale che caratterizza il territorio, sia quello costituito dai tanti siti che attestano le radici millenarie dell’Anglona come le foreste pietrificate, i nuraghi, i pozzi sacri, le domus de janas; sia le tradizioni che si rinnovano di anno in anno, attraverso una varietà di eventi come feste tradizionali e campestri, riti della Settimana Santa e altre celebrazioni».

Il tema di questa edizione riguarderà il tessuto culturale del territorio. Le sezioni tematiche saranno cinque: drone e fotografia aerea, ritratto, archeologia e architettura, paesaggio. I partecipanti dovranno inviare cinque scatti fotografici entro il 15 ottobre all'indirizzo di posta elettronica info@sarundine.com, tramite WeTransfer, con titolo e nome dell'autore.

© Riproduzione riservata