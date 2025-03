Tre appuntamenti, tre doppi concerti con nuove produzioni originali per la XXII edizione della rassegna “JazzOp”, organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica. Domenica il teatro Verdi di Sassari ospita alle 11 e in replica alle 19 “Gershwin’s Songs”, progetto dedicato alle canzoni di George Gershwin, arrangiate dal compositore Paolo Silvestri.

Collaboratore di Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Kenny Wheeler, Paolo Silvestri ha presentato originariamente questo progetto nel 2010 con il quintetto jazz di Enrico Rava e l’Orchestra Sinfonica del Maggio Fiorentino.

Silvestri ha rielaborato ora il progetto, arrangiando le partiture originali per l’ organico dell’Orchestra Jazz della Sardegna, (OJS) di cui sarà anche direttore. In programma una serie di classici di Gershwin, tra cui non possono mancare la “Rhapsody in blue”, “It ain't necessarily so” e due brani tratti da “Porgy And Bess”: “Summertime” e “I loves you, Porgy”.

© Riproduzione riservata