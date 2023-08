Il magistrato Gianni Caria, dopo “La badante di Bucarest” (Robin 2012), affronta ancora una volta la riflessione sull’identità, sullo sradicamento sociale e psicologico delle persone che si trovano ad affrontare la vita in una situazione di tensione permanente tra il passato, rappresentato dal luogo di provenienza, e il presente vissuto nel luogo di arrivo, sentendosi spesso estranee in entrambi i contesti.

Questa è la situazione che vivono i due protagonisti di “Sabbie” che l’autore, in dialogo con Maria Antonietta Ruiu, direttrice della Biblioteca comunale di Sassari, presenterà martedì 29 agosto alle ore 19.30, presso il MuT.

Ambientato in una delle spiagge più belle di Stintino, il libro narra, all’interno dell’unità spazio-temporale di una giornata estiva, la vita di due persone, Pape, venditore ambulante senegalese in Italia per pagare gli studi di medicina alla sorella minore, e Lu, studentessa universitaria di origini vietnamite adottata da una coppia italiana, che si spaccia per una massaggiatrice cinese.

Sullo sfondo, simbolica scenografia, la sabbia o, meglio, le sabbie, nelle quali si muovono a fatica Pape e Lu, entrambi imprigionati nel passato, entrambi stranieri, soli e ingannati, destinati a incrociarsi senza incontrarsi, nell’affollata spiaggia stintinese.

I prossimi appuntamenti al MuT - Museo della Tonnara di Stintino saranno giovedì 31 agosto alle ore 21 con il concerto del “Trio ACD” della rassegna musicale “Musica d’Estate a Stintino” a cura dell’Associazione “Amici del Conservatorio Orchestra filarmonica della Sardegna” e sabato 2 settembre il museo ospiterà alle 19:30 la presentazione del libro di Francesco Bellu, archeologo e giornalista, che parlerà del suo saggio “L’archeologo sul grande schermo. Dall’era del muto a Indiana Jones, un viaggio alla scoperta dell’archeologo al cinema”.



