È stato recentemente pubblicato il bando del “XVIII Premiu Aggju: conti gadduresi e cossi 2024”. Organizzato dal Comune di Aggius ha per presidente della giuria lo scrittore e poeta Andrea Muzzeddu (nella foto). Il concorso prevede tre settori: quello riservato agli adulti, con specifico riferimento ai racconti in Lingua Gallurese per la 'Sezione Gallura' e quello in Lingua Corsa per la 'Sezione Corsa'. Oltre a ciò, la Sezione Gallura prevede anche il settore riservato ai giovani, in età compresa tra i 10 e i 17 anni.

Gli elaborati devono inviati al premio, presso il Comune di Aggius, entro e non oltre il 28 giugno 2024. Sono previsti un 1°, 2° e un 3° premio in oggetti e prodotti del territorio per i partecipanti della sezione adulti e strumenti digitali per la sezione giovani. Sono anche previste targhe speciali per i lavori che si sono particolarmente distinti. L’edizione dello scorso anno 2023 del Premio letterario “Agghju” se l’aveva aggiudicata Domenico Battaglia, scrittore e poeta di La Madadalena, col racconto “Luci e umbri”.

Aveva preceduto Mario Pirrigheddu, scrittore tempiese già vincitore di diverse edizioni del premio e il pluripremiato poeta e romanziere Giuseppe Tirotto di Castelsardo. La cerimonia di premiazione si era svolta presso il Centro Polifunzionale "Marugnò" di Aggius, condotta dal presidente della giuria Andrea Muzzeddu, ed era stata preceduta da una rappresentazione in dialetto e l'esibizione di Giuseppe Aramu, cantautore di Santa Teresa Gallura. Al momento non stata fissata la data delle premiazioni dell’edizione 2024.

© Riproduzione riservata