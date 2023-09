L’evento riunirà il 21 e 22 settembre ad Alghero operatori italiani ed esteri del settore. Il IV Forum internazionale sull’editoria sarda è in programma quest’anno il 21 e 22 settembre. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione nazionale degli editori indipendenti ADEI e dall’AES, l’Associazione editori sardi. I temi sono la traduzione e l'internazionalizzazione.

Il Forum è nato 4 anni fa con l’intento di fare il punto sul comparto e proporre soluzioni per l’editoria territoriale, anima della bibliodiversità, essenza di ADEI e degli operatori indipendenti e che viene celebrata proprio nella giornata del 21 settembre.

«Fin dalla sua nascita – sostiene Andrea Palombi, presidente di ADEI – la nostra associazione ha difeso a tutti i livelli il valore della differenza nella produzione culturale, elemento centrale per garantire il pluralismo editoriale e quindi anche culturale. Per questo crediamo nel ruolo che gli editori regionali possono ricoprire per lo stretto rapporto che hanno con il territorio e dunque per la funzione fondamentale che possono svolgere nella promozione della lettura».

La prima giornata del Forum, giovedì 21 settembre dalle 17.30 all’Hotel Catalunya, sarà aperta dall’intervento di Simonetta Castia (Quale futuro per il libro nelle regioni. Azioni positive e buone pratiche), cui seguirà la vicepresidente ADEI Della Passarelli (Sostenere la traduzione della produzione italiana all’estero: gli impegni di Adei).

A fare da contorno la mostra nella Torres di Sulis dal 19 al 28 settembre con le antiche carte nautiche, in particolare della Sardegna e del Mediterraneo.

