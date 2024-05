Mercoledì 8 maggio, alle ore 18, la biblioteca comunale di Uri ospiterà la presentazione del libro “Come la noce nel cuscino” dell’autrice Laura Fois, edito Arkadia, accompagnata dal coro Melodias del maestro Fabrizio Mangatia. Con l’autrice interverrà Gian Giorgio Cadoni.

Il libro racconta la storia di Ginevra Corbez e Simone Spargi, due giovani che conducono uno stile di vita agli antipodi. Eppure sono accomunati entrambi da una lacerante perdita famigliare. Lei, dopo la morte della madre, ha deciso di vivere a Madrid, fa la scrittrice e soffre maledettamente per la fine della sua relazione con Lisa.

Lui, invece, è un giornalista freelance, in perpetua ricerca di notizie dei suoi genitori, scomparsi misteriosamente quando aveva solo sei anni. Sarà il luogo dove sono nati a metterli in comunicazione, il paesino di Casanuori, una sorta di epicentro di ritorni e partenze. Laura Fois è nata a Sassari nel 1986. Ha vissuto a Madrid, Londra, Roma, San Francisco. Da diversi anni lavora a Cagliari come giornalista, telecronista di basket e libera professionista. Si occupa di comunicazione, marketing e innovazione. Durante la sua permanenza in Spagna ha approfondito le sue conoscenze sul terrorismo e pubblicato il saggio "L’Eta: la storia, il terrore, la resa" (L’Universale, 2019).

© Riproduzione riservata