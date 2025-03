Sassari ospiterà il ciclo di incontri de “La Sardegna verso l’Unesco”, un nuovo modo di raccontare l’unicità straordinaria e identitaria dell’antica civiltà sarda.

Si parte domani alle 18 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna con l’incontro dal titolo “La civiltà nuragica vista dagli Antichi: Dedalo e altre storie”.

Interverranno Giacomo Spissu, presidente Fondazione di Sardegna, Antonello Mattone, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Antonio Segni, Salvatore Naitana, presidente associazione Issla, Antonello Pazzona, presidente Università Terza Età, Edoardo Balzarini, vicepresidente associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, Attilio Mastino, già Magnifico Rettore Università di Sassari, e Raimondo Zucca, Professore UniSS.

Le altre serate sono in programma il 2 aprile, il 16 aprile e il 16 maggio. «I nuraghi non sono solo un punto di forza ma anche un trait d’union di tutta la Sardegna – spiega Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione -. Abbiamo una fortuna: il patrimonio nuragico è l’unica risorsa davvero presente in tutti i comuni della Sardegna, da Nord a Sud, senza dimenticare che le maggiori concentrazioni di monumenti nuragici non sono certo nelle grandi città, ma proprio in quelle zone interne che, soltanto costruendo nuove opportunità di sviluppo, possiamo davvero proteggere dallo spopolamento».

