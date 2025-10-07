Organizzata dall’Associazione Polifonica Santa Cecilia la rassegna musicale “Il Filo Rosso” propone un concerto mercoledì alle 19 al Circolo Sassarese in via Mercato. Protagonista il duo composto da Marco Ligas al violino e Stefano Mancuso al pianoforte.

Il programma prevede l’esecuzione di brani di Ludwig van Beethoven (Sonata n. 4 in La minore op. 23, Presto, Andante scherzoso, più Allegretto e Allegro molto) e di Johannes Brahms: Sonata in La maggiore op. 100, Allegro amabile, Andante tranquillo - Vivace e Allegretto grazioso.

Nato a Roma in una famiglia di musicisti Stefano Mancuso inizia sin dai primi anni della sua vita a studiare pianoforte, frequentando poi il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Intanto inizia la sua attività concertistica, come solista e in duo con il fratello Alessandro, violinista. Marco Ligas è nato a Torino, si è diplomato al Conservatorio della sua città natale con il massimo dei voti sotto la guida del professor Luigi Talamo. Nel 1983 ha vinto le selezioni per l’Orchestra Giovanile della Comunità Economica Europea (E.C.Y.O) diretta da Claudio Abbado.

