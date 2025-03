Domenica alle 17 apre le porte al pubblico un nuovo spazio a Sassari dedicato alla cultura, al teatro, alle performance. Si tratta dello Studio Due dell'associazione culturale Senza Confini Di Pelle, in via Principessa Jolanda 2. Uno spazio accogliente, informale, a due passi da centro della città, in cui sperimentare le potenzialità creative del corpo nella sua totalità. Respiro, azione, relazione. Suono, movimento, astrazione.

Le attività dello Studio Due iniziano già domenica dalle 17 alle 19 con un Laboratorio creativo di Danza, gratuito e aperto a tutti condotto da Dario La Stella di Senza Confini Di Pelle.

Alle 19 seguirà la performance Iperuranio, una performance estemporanea di Teatrodanza, un viaggio nell’imperscrutabile mondo della coscienza.

La serata si chiuderà poi con un Aperitivo + Mostra Fotografica (19.30), un brindisi per festeggiare il nuovo spazio, con una mostra fotografica di Senza Confini Di Pelle, dal titolo “Stuck into me” che raccoglie alcuni scatti elaborati durante il laboratorio site-specific Streetscapes a Torino nel 2012 che ha portato ad una performance in urbano all’interno del Festival Interplay.

