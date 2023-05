A San Teodoro un mese all’insegna della cultura e dello sport. Il calendario di maggio, predisposto dall’assessorato al Turismo, Cultura ed Eventi, ha preso il via venerdì 5 con il convegno “Capaci oltre 30 anni dopo”, con la toccante testimonianza di due agenti della scorta di Giovanni Falcone.

Dopo il reading letterario “Riveder le stelle, 700 anni con Dante” di sabato scorso, il cartellone teatrale proseguirà venerdì 12 con l’inaugurazione della mostra permanente “Le Regole, la causalità, oltre l’astrattismo”, del Gruppo Fumara. A seguire, sempre venerdì presso il teatro comunale, il concerto gratuito di musica classica degli alunni del Liceo musicale De Andrè di Olbia. L’ultimo appuntamento al teatro comunale sarà sabato 20 con l’anteprima del Festival del cinema di Tavolara.

Tra gli eventi più attesi torna nel centro costiero “San Teodoro in fiore”, in programma dal 19 al 21, l’esposizione dei maestri infioratori per le vie del centro e nelle stesse date, sulla spiaggia La Cinta, grande attesa per la manifestazione sportiva Swim the Island, la competizione internazionale di nuoto in acque libere, giunta alla 3ª edizione, che lo scorso anno ha radunato nel centro costiero oltre 600 atleti.

Dal 26 al 28 maggio torna la grande vela a Puntaldia con le regate della Melges World League. A chiudere gli eventi del mese sarà la Motomorea, l’imponente raduno motociclistico che si svolgerà il 27 e il 28 maggio. Ad animare la passeggiata serale di una San Teodoro ormai già proiettata verso l’estate, le caratteristiche bancarelle espositive degli artigiani locali del Mercato Arti e Mestieri Teodorini.

