Su il sipario al teatro Andrea Parodi di Porto Torres dove, sabato 27 gennaio alle ore 21, l’associazione “La Camera Chiara” organizza un evento speciale per la Giornata della Memoria. In scena lo spettacolo “Per Anne Frank” della compagnia La botte e il cilindro.

La rappresentazione è un libero adattamento della biografia di Anne Frank a partire dal suo quattordicesimo compleanno, in occasione del quale la ragazza ebbe in dono quello che divenne poi il famoso “diario”. Nella messa in scena, dopo i momenti della spensieratezza, gli spettatori vengono proiettati nell'alloggio segreto: “Het Aachterhuis” (il titolo del libro che avrebbe scritto, tratto dal suo diario), dove si sono rifugiati per sfuggire alla persecuzione nazista Anne, i familiari e altri amici, vivendo letteralmente segregati. Anne matura in brevissimo tempo l'esperienza dell'amore, la consapevolezza della trasformazione del suo corpo e il conflitto con i genitori ma soprattutto la capacità di osservare la vita e la storia con gli occhi e col cuore dei grandi autori della letteratura. Ma il rifugio segreto viene scoperto e gli abitanti arrestati e mandati nei lager nazisti: da questo momento Anne non scriverà più.

Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Pier Paolo Conconi. In scena: Luisella Conti, Margherita Lavosi, Consuelo Pittalis e Roberta Solinas. Fonica Michele Grandi, disegno luci Paolo Palitta. I costumi sono di Luisella Conti e le musiche originali dei Bertas con le voci di Mario Chessa, Maria Rosaria Soro ed Enrica Virdis. Lo spettacolo usa diversi linguaggi, dalla canzone, alla musica, alla coreografia, senza dimenticare la parola, con grande attenzione al gioco ritmico: Anne appare e scompare con coerenza poetica ma dentro una cornice molto libera e audace.

