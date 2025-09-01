Troppo presto per capire chi saranno i sette vincitori del 2025. Facile, infatti, che i volti dei protagonisti del Premio Navicella Sardegna siano svelati anche quest’anno a ridosso della cerimonia, in programma sabato sera al Teatro Ceroli di Porto Rotondo.

Intanto, i preparativi sono entrati nel vivo, col borgo gallurese che si prepara ad accogliere la 24esima edizione di uno dei principali eventi culturali di fine estate in Sardegna. A condurre la serata sarà Egidiangela Sechi: accanto alla giornalista di Videolina è confermata la presenza dell’attore Marco Spiga, così come quella dell’orchestra da Camera della Sardegna diretta dal maestro Simone Pittau, alla quale sono affidati i momenti musicali della cerimonia di consegna dei premi.

Le tradizionali navicelle d’argento, ideate e realizzate dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera e ispirate al famoso bronzetto nuragico, saranno consegnate anche quest’anno a sette personalità sarde, di nascita o di origine, individuate da una giuria formata da personalità del mondo della cultura, della comunicazione, del giornalismo, delle istituzioni e della scienza.

Ma non solo: oltre al Premio Navicella, dal 2015 viene assegnato il premio speciale intitolato a Olimpia Matacena, per molti anni vera anima organizzativa della manifestazione, destinato a personalità del mondo della comunicazione e andato lo scorso anno alla giornalista del TG5 Roberta Floris.

