È stato accolto con grande favore, a Verona, al Vinitaly, in corso da oggi fino a mercoledì 15 aprile, l’annuncio dato da Alessandro Carta, presidente della Confcommercio Arzachena–Sant’Antonio di Gallura e Telti, del Concorso Internazionale del Vermentino, che sarà organizzato, per la prima volta in Gallura e ad Arzachena, il 22 e 23 maggio prossimi. A Verona, con il presidente Carta, è presente, tra gli altri, l’assessora al turismo, commercio e attività produttive, Stefania Fresu, la quale ha colto immediatamente, insieme all’amministrazione comunale, «la portata strategica del progetto».

«Vogliamo che questo evento sia solo l’inizio di un cammino comune», e il commento del presidente Carta; «La nostra visione è quella di una sinergia strutturata che ci veda lavorare insieme su nuovi progetti di promozione turistica e territoriale legati all’enogastronomia. Intendiamo muoverci in totale sintonia con realtà fondamentali come il Distretto Bio Sardegna e il Consorzio di Tutela del Vermentino, per creare un’offerta integrata che sappia valorizzare l’identità autentica della nostra terra». All’iniziativa l’IPSAR Costa Smeralda garantirà il supporto operativo. L’obiettivo è chiaro: trasformare la qualità della produzione in una leva di sviluppo economico e turistico permanente. «Portare il concorso ad Arzachena significa mettere le nostre imprese e il nostro paesaggio al centro della scena internazionale». L’iniziativa si inserisce nel progetto “Arzachena al Centro”, il programma dedicato alla valorizzazione e al rilancio culturale ed economico del centro storico della cittadina.

Organizzato da APS Promo Eventi, il programma prevede il Concorso, con le commissioni tecniche che si riuniranno presso l’Istituto Alberghiero IPSAR Costa Smeralda, e il Gran Galà del Vermentino, il 23 maggio in Piazza Risorgimento: un appuntamento aperto al pubblico dove sarà possibile degustare le etichette in concorso provenienti da ogni angolo del mondo; Un viaggio sensoriale tra profumi, sapori e cultura enologica.

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