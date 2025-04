Ricco programma a Ghilarza per l’edizione targata 2025 della Settimana Gramsciana organizzata dalla Fondazione Casa Museo AntonioGramsci.

Si inizia il 22 aprile alle 18 all’auditorium con i saluti della presidente Caterina Pes. A seguire “Berlinguer, dove sei?”: Gianni Cuperlo dialogherà con Luciano Marrocu. Il 23, alle 17,30 all'auditorium, “ Antonio Gramsci: le radici sarde di un pensiero universale”: Gianni Fresu dialogherà con Chiara Metta, evento in collaborazione con l'Associazione per Antonio Gramsci. Alle 19 “Il Vangelo di De Andrè e Pasolini”: Alfredo Franchini in dialogo con Carla Mura. A seguire “In de unde de Faber”, concerto con Battista Dagnino, Diego Deiana e Gerardo Ferrara. Giovedì 24, alle 17:30 alla Torre aragonese, “L'intelligenza artificiale al servizio della civiltà nuragica”, una conversazione con Lucio Pascarelli. Alle 19 “Gramsci e Lussu nella tempesta del Novecento” con Luciano Marroccu. In 25, in occasione di Muristenes in beranu, nel novenario di San Serafino, apertura del muristene appartenuto alla famiglia Gramsci. Sabato 26 si ritorna alla Torre aragonese: alle 11 “Gramsci in Ghilarza”, un tour reading con Maurizio Pretta Ornella Piroddi e Giacomo Casti. Alle 17 “Beni comuni bene comune”: Vittorio Pelligra in dialogo con Elsa Pascalis, alle 19 all'auditorium, “Gramsci nel grande schermo” con la proiezione in prima nazionale dei cortometraggi “Infanzia e gioventù di Gramsci” di Paolo Zucca e Collettivo MIRA con Paolo Zucca, Alessandra Atzori e Francesco Pannofino, “Il rivoluzionario” di Giuseppe Casu e “Visione sarde”, selezione di cortometraggi realizzati in Sardegna. Coordina la serata Anna Maria Cicerchio.

Domenica 27, alle 9:30 in cimitero, omaggio alla tomba della madre nell'ottantottesimo dalla morte di Gramsci alla presenza dei pronipoti Tarquinio e Galatea Gramsci. A seguire alle 11 visita guidata ai lavori per il nuovo museo. Alle 18 la Torre aragonese “La Costituzione spiegata ai fascisti”, Antonio Cabras in dialogo con Laura Fortuna. Alle 19 degustazione dei vini, alle 21 “Gramsci day”, spettacolo teatrale di Iacopo Gardelli con Mauro Lamantia, regia di Matteo Gatta.

Si chiude lunedì 28, alle 17, alla torre aragonese con “I molti Gramsci della Sardegna”, una tavola rotonda con la partecipazione delle associazioni gramsciane sarde.

