Dopo il successo travolgente della seconda edizione di “Felicissima Sera”, in onda in prima serata su Canale 5, Pio e Amedeo sono in tour in tutta Italia, con alcune tappe anche in Svizzera, con il nuovo spettacolo “Felicissimo Show” sotto le insegne del colosso Friends & Partners.

E stasera, sabato 25 novembre, alle ore 21, arriveranno anche in Sardegna per una data esclusiva a Cagliari grazie all’organizzazione di Andrea Vadilonga, tra i big dei grandi eventi nell’Isola, che ha scelto l’Opera Music Forum alla Fiera Internazionale della Sardegna come sede di questo attesissimo debutto cagliaritano.

Con questo spettacolo Pio e Amedeo hanno la volontà di riportare a teatro un vero e proprio varietà in cui si alternano risate e momenti di riflessione sull’attualità, il tutto condito dall’irriverenza e dall’ironia tagliente diventate ormai il loro marchio di fabbrica.

File rouge di “Felicissimo Show” è infatti la “libertà di parola” che, come dichiarano gli artisti, “non dovrebbe essere mai ristretta o messa in discussione, soprattutto se si è comici, perché lo scherzo e l’ironia sono in grado di esorcizzare anche gli aspetti più negativi della vita”.

Partiti nel 2004 dalla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione “Occhio di Bue” e successivamente in onda su Radionorba e Telenorba, oggi Pio e Amedeo rappresentano il meglio della comicità made in Italy.

Dopo una breve parentesi su Rai2, passano a Mediaset collaborando prima con il laboratorio di Zelig e debuttando poi con “Le Iene” programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli “Ultras dei Vip”.

Nel 2014 a dieci anni dal loro debutto, sono i protagonisti del road-movie “Amici come noi” prodotto da Taodue e distribuito da Medusa e sempre nello stesso anno recitano insieme a Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e tanti altri nel film “E tu di che segno sei?” prodotto dai Fratelli Vanzina per la regia di Neri Parenti.

Nel 2016 sbarcano con “Emigratis” format innovativo di successo su Italia Uno, dove Pio e Amedeo sono i protagonisti assoluti insieme ai vip che prendono di mira.

Sono stati ospiti fissi per due stagioni di Amici di Maria De Filippi mentre nel 2019 sono i protagonisti di uno dei momenti di maggiore ascolto del 69esimo Festival di Sanremo, il secondo targato Claudio Baglioni.

Non solo cinema, televisione e teatro, ma anche radio: Pio e Amedeo hanno condotto su Rtl 102,50 il programma del venerdì notte “A disposizione” e il live “Sala ricevimenti” oltre a molte dirette per eventi speciali.

E nel 2018 ricevono il ‘Premio Carlo Vanzina-Prince of Comedy’ durante la XVI edizione di “Ischia Global Fest”.

Lo scorso anno un altro successo per il grande schermo con il film “Belli ciao” per la regia di Gennaro Nunziante.

Una carriera che dura da vent’anni e sempre in crescita per Pio D'Antini e Amedeo Grieco, i due geniali attori foggiani, classe 1983, che stasera porteranno al pubblico di appassionati la loro straordinaria carica di comicità.

E sarà ancora sold out: pochissimi i biglietti ancora disponibili.

L.P.

