“Cara Unione, risiedo a Cagliari nel quartiere di Villanova, in quell’area che dal 2011 è stata resa pedonale e quindi interdetta al traffico.

Solo i residenti nella zona hanno la possibilità di transitare con la propria auto e sostare per non più di mezz’ora per operazioni di carico e scarico, ma non di parcheggiare oltre i tempi consentiti; pertanto a suo tempo molti di residenti siamo stati costretti a prendere in affitto un posto auto in un vicino parcheggio coperto non essendoci altri parcheggi liberi nelle vicinanze.

Il Comune ha installato anche delle telecamere per controllare gli accessi ma pare che non siano mai entrate in funzione, di conseguenza con il passare del tempo l’area ha perso le caratteristiche di zona pedonale interdetta al traffico ma è diventata luogo di parcheggio selvaggio di residenti e non residenti che spesso rende complicate anche le operazioni di carico e scarico.

Spero che chi ha la competenza in merito si dia da fare per risolvere il problema se non altro per rispetto verso coloro che ogni mese devono sborsare cifre non proprio economiche per il parcheggio”.

Roberto D. – Cagliari

