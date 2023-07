«Cara Unione,

Vorrei segnalare e fare notare ancora una volta la cafonaggine dei turisti che arrivano in estate in Sardegna.

Siamo stati alla spiaggia di Lu Impostu. Abbiamo preso allo stabilimento balneare 2 lettini e un ombrellone, 40 euro, niente da dire sul prezzo: siamo in un bellissimo posto!!! Peccato rovinato dalla maleducazione dei turisti.

Si tira al pallone come se si fosse in un campo da gioco, a racchettoni, incuranti di chi sta al sole e cerca un po' di tranquillità. Senza contare che si fuma nonostante il divieto, anzi vicino all'ombrellone c'è anche il posacenere. Vado a lamentarmi con il gestore che cerca di far capire che non si può fare ognuno ciò che vuole. Si calma la situazione per circa un'ora, poi ritorna tutto come prima.

Quindi vado direttamente dagli interessati dicendo che alzavano sabbia. Mi rispondono che non era possibile visto che giocavano sulla battigia.

Io non sono sarda ma vivo molti mesi in Sardegna e devo dire che a luglio e agosto sembra l'arrivo delle invasioni barbariche.

Grazie».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

