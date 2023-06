«Cara Unione,

sono un cittadino che quotidianamente percorre per lavoro la strada Porto Conte-Capo Caccia.

Nel mese di ottobre hanno distrutto il manto stradale per far passare al di sotto alcuni cavi, e da allora il percorso risulta ancora fortemente dissestato, con rattoppi del cemento che saltano quotidianamente creando non pochi disagi oltre che pericoli per chi transita in auto e in moto.

Non sarebbe il caso che qualcuno imponesse all’azienda che ha fatto il disastro di rimettere il tutto in sicurezza?

Sarebbe certamente anche un buon biglietto da visita per il territorio trattandosi anche di una strada ad alta densità di traffico turistico.

Cordiali saluti».

Antonio – Alghero

***

