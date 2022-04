“Cara Unione,

in questi giorni sono stata al cimitero di San Michele a portare dei fiori ai miei cari genitori, nonni, zii e amici ormai scomparsi.

Già da tempo osservavo le condizioni del nostro camposanto: incuria, sporcizia e degrado... Ma ultimamente la situazione è peggiorata! Ci sono zone in cui c'è da aver paura che si stacchi qualche calcinaccio e ti cada in testa.

Per non parlare del buio in certe zone anche in giornate di pieno sole! Non credo sarebbe una spesa eccessiva fornire di illuminazione certi corridoi tetri che aumentano la tristezza di chi porta un fiore ai suoi cari.

Infine, mi pare che sia necessario raccogliere per tempo tutti i residui delle corone e cuscini di fiori dei funerali appena celebrati. Come si sa Cagliari è battuta dai venti e il risultato è che tutto ciò che non viene ripulito cammina in ogni dove.

Ed ora un doveroso richiamo anche a noi ‘utenti’: ci sono i contenitori per i rifiuti, e allora usiamoli!

Grazie dell'attenzione".

M. E. S. – Cagliari

