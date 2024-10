«Cara Unione,

vi scrivo per condividere un riflessione su Sant'Avendrace, che appare come un quartiere sempre più dimenticato.

Non si capisce perché un quartiere con una enorme potenzialità economica, basti pensare a tutti i siti archeologici presenti, venga lasciato in condizioni di degrado. Sembra quasi che non esista, che non faccia parte della città di Cagliari.

A “futura memoria” ci hanno lasciato alcuni residui di un cantiere che avrebbe dovuto riqualificare la zona e invece niente.

Noi però non dimentichiamo che i lavori nel quartiere non sono mai stati fatti, loro invece si sono dimenticati di eliminare la schifezza che potete vedere nelle foto che vi invio. Insomma, ora in via Po abbiamo ormai una bella discarica».

Francesca Dettori – Cagliari

