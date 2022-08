“Cara Unione,

scrivo per denunciare la mia delusione ed amarezza nel constatare per l'ennesima volta la ‘rappresaglia’, perché così mi sento di definirla, del comune di San Vero Milis verso i turisti ed in generale la gente che la domenica vorrebbe godersi una delle più belle spiagge per famiglie nell'oristanese, ovvero quella di Sa Rocca Tunda.

Ieri, domenica, giorno di afflusso massimo tra locali e turisti, è piovuta una pioggia di multe da parte della polizia locale con i proprietari di casa che esultavano del lavoro della Locale. Premetto che quando le sanzioni sono giuste non c'è nulla da controbattere, ma aspettare la domenica per far cassa non mi sembra un atto di promozione turistica. Anzi l'ennesima dimostrazione che questa zona non vuole i soldi che noi turisti comunque portiamo ad un’economia che, come detto dalla stessa gente del luogo, è la più povera della Sardegna ed in più l'amara constatazione che gli stessi proprietari di case, che fanno affari d'oro con gli affitti delle stesse case ai turisti, fanno di tutto per avere l'esclusività di una zona che è di tutti fino a prova contraria.

Grazie dell’attenzione”

Ettore

***

