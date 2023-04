«Cara Unione,

nella necessità di smaltire un computer in disuso a Cagliari e nell’impossibilità di recarmi di persona all’isola ecologica di zona ho consultato il sito web del Comune leggendo che, come previsto dall’amministrazione stessa, il conferimento è possibile previa prenotazione.

Ho rappresentato le ragioni personali di impedimento ma alla mia istanza motivata ho ricevuto come risposta, a diniego della mia richiesta, un eloquente “il PC viene ritirato con gli ingombranti se associato ad altri oggetti considerati tali quali lavatrici, armadi, materassi, ecc. Non siamo autorizzati però a mandare un camion per il solo ritiro di un PC».

Non pretendevo di certo il ritiro immediato ma mi sarei tranquillamente accodato alle altre richieste analoghe di altri concittadini fruendo pertanto di un servizio comunale, immagino periodico e programmato.

Un diniego categorico a fronte di un servizio pubblicizzato dal Comune in forma ufficiale sorprende me, cittadino comune, che corrisponde con regolarità le imposte comunali per un servizio che vede negato categoricamente

Non pretendo di aver ragione ma semplicemente di essere ascoltato da un’amministrazione che chiede al cittadino una doverosa collaborazione a contrasto dell’inquinamento urbano. Così non è stato.

Grazie dell’attenzione».

G.B. – Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata