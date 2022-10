“Cara Unione,

ieri attorno alle 10.45 ha accompagnato mia madre di 72 anni in ospedale, al Conti di Sassari, per effettuare alcune visite.

Una volta entrati all’interno dell’ospedale, lungo un marciapiede che si trova nell’accesso più laterale, quello in prossimità della rampa destinata ai disabili, mia madre è inciampata a causa della pavimentazione irregolare. Il marciapiede versa infatti in uno stato di totale degrado, con numerose sporgenze e avvallamenti.

Purtroppo, nella rovinosa caduta, mia madre ha perso molto sangue, e ha riportato una microfrattura con prognosi di 30 giorni. Oltre a ciò, mamma sarà anche costretta a portare un tutore che non le permetterà di muovere il ginocchio, con le conseguenti ripercussioni in termini di tempo e soldi per noi familiari che a questo punto dovremo assisterla notte e giorno.

Mi auguro che chi di dovere possa intervenire quanto prima per risolvere una situazione che, stando ai racconti raccolti in ospedale, ha già causato molte rovinose e pericolose cadute”.

Lettera firmata (*) – Porto Torres

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

