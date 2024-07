Cara Unione,

vorrei segnalare che oramai da alcuni mesi si ritrovano abbandonati in Via Pitzolo a Cagliari numerosi scooter, privi di assicurazione, e con targhe non riconducibili ai mezzi, in pessime condizioni e con importanti perdite di fluidi sull'asfalto.

Ho provveduto già dal mese scorso a inviare PEC all'URP del Comune di Cagliari, oltre ad aver più volte segnalato alle pattuglie dei vigili urbani transitanti la situazione ma senza nessun risultato.

Mi sembra doveroso segnalare l'inerzia dell'amministrazione in merito all'abbandono sulle strade cittadine di veicoli.

Lettera firmata

***

