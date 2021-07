“Cara Unione,



l’altra sera, a Oristano, mi sono imbattuto in un gruppo di turisti che stavano fotografando un ratto (vedi foto) che saliva indisturbato su un lampione di via Garibaldi all’altezza della bellissima chiesa di Santa Chiara.

La mattina dopo ho parlato di quello che avevo visto con alcuni conoscenti di Oristano che mi hanno informato che non si tratta purtroppo della prima volta. Pare che recentemente siano stati avvistati dei ratti anche in piazza Eleonora.

Mi dispiace molto che, in una città nota a tutti per l’attenzione che ha portato sino ad oggi per la raccolta differenziata dei rifiuti, siano presenti indisturbati questi sgradevoli (per non dire altro) roditori. Si sa quanto i ratti siano un evidente segnale di sporcizia e malattie.

Spero che il sindaco possa fare al più presto qualcosa per rimediare a questo spiacevole inconveniente”.

Guy Devreux

***

