«Cara Unione,

sento di dovermi complimentare con i dirigenti del comune di Cagliari per come stanno riducendo in modo spaventoso gli spazi di parcheggio in via Is Mirrionis.

Non soddisfatti di aver sottratto fluidità alla circolazione in un’arteria su cui si affaccia un ospedale con Pronto Soccorso (chi vive in zona deve assistere quotidianamente all'oscenità delle ambulanze in emergenza bloccate in mezzo al traffico), non paghi di aver sottratto spazi per il parcheggio per chi si reca al nosocomio.... beh stanno realizzando un numero spropositato di piazzole pedonali e cordoli.

Ho contato non meno di 40 spazi di parcheggio soppressi.

L'ulteriore beffa è che si stanno spendendo cifre folli per incorniciare strade strapiene di buche. Manco fossimo a Roma. Veramente bravi».

Stefano Locci

***

