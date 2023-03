«Cara Unione,

scrivo per segnalare di un’ingente perdita idrica già da me segnalata ad Abbanoa e alle amministrazioni comunali, ma che pari non importi a nessuno.

La perdita idrica, che dura ormai da parecchi mesi, è situata tra via Decio Mure (Monserrato) e via degli Astri (Cagliari).

Abbanoa mi ha comunicato telefonicamente che tale perdita non è di sua competenza. Le amministrazioni di Cagliari e Monserrato non mi hanno mai risposto.

Il comune di Monserrato ha risposto al gruppo di intervento giuridico di Stefano Deliperi sostenendo che tale perdita non è di sua competenza ma di Abbanoa s.p.a.

Anche il gruppo di intervento giuridico ha pubblicato un post (in data 23 agosto 2022) in cui si denuncia tale fatto.

Ad oggi la perdita idrica non è stata riparata con un conseguente versamento di acqua potabile in strada. Come nota di cronaca vorrei far notare che tale perdita è stata segnalata dal sottoscritto ad Abbanoa addirittura nel 2021.

Visti i tempi di crisi idrica che stiamo affrontando e nonostante si dedichi il 22 marzo come giornata mondiale dell'acqua, noi continuiamo a sprecarla riversandola in strada. Tutto questo è semplicemente inaccettabile.

Un cordiale saluto».

F. P.

***

