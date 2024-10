«Cara Unione,

ho telefonato questa mattina al numero, datomi dal centralino del Comune di Cagliari, del settore rinnovi pass disabili. La mia necessità è di conoscere quale documentazione occorre presentare per il rinnovo.

Il servizio è attivo tre giorni la settimana dalle 9 alle 10. Dopo una attesa di circa 30 minuti dove una voce automatica mi ripeteva che tutti gli operatori erano occupati (premetto che ho chiamato alle 9 in punto) ho richiuso e riprovato ma inutilmente, la stessa voce mi ripeteva quanto citato sopra accompagnata da una musichetta.

La persona che ha bisogno del rinnovo ha 82 anni, non possiede né computer né sarebbe in grado di poter accedere per rinnovarlo online perché c'è anche questa possibilità. Ora mi chiedo: ma gli anziani che non hanno dimestichezza con la tecnologia e si affidano a richiedere tramite telefono per informazioni al riguardo, come devono comportarsi per avere un loro diritto?

Che senso ha rivolgersi tramite numero di telefono se poi dall'altra parte non risponde nessuno?

Grazie per l'attenzione».

A.C. – Cagliari

***

