«Cara Unione,

scrivo per segnalare la situazione di degrado in cui versano i marciapiedi di via Libeccio e via Cagliari a Oristano.

A farla da padrone, come evidenziano le immagini, le erbacce alte, che ostacolo il passaggio e rappresentano un evidente rischio di incendi con l’approssimarsi della stagione estiva.

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

