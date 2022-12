«Cara Unione,

ho letto con interesse le lettere che avete pubblicato circa il caro affitti a Cagliari.

Un tema che non è però, purtroppo, di attualità solo nel capoluogo sardo, ma in tutte le grandi città. E non solo. E che ne rilancia un altro: oggi vivere da soli, purtroppo, è un lusso.

Come fa, mi chiedo, un trentenne precario a permettersi un appartamento? Non ce la fa.

Grazie dell’attenzione».

Matteo S. – Nuoro

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

© Riproduzione riservata