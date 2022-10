"Cara Unione,

Perché siamo tanto affascinati dai divorzi dei vip? I loro problemi di cuore vanno su tutte le prime pagine, non si legge altro. Siamo diventati dei curiosoni e seguiamo ogni piccola novità come se fosse un po’ anche la nostra.

Chiedendo qualche informazione ai miei figli, un maschio e una femmina di poco meno di 30 anni, mi hanno risposto che vogliono sapere perché ‘oggi a loro, domani a me’. Con sgomento ho tentato di approfondire e mi sono resa conto che il tema sembra essere affascinante come spunto per un eventuale problema simile in futuro. Cioè: è importante – secondo loro – avere ben chiare le ‘armi da usare’ ad esempio in caso di divorzio. Come se loro, se noi in famiglia quindi, avessimo chissà quali beni da suddividere.

Sono rimasta senza parole, penso che dovrò imparare da questa lezione. Lo dico con ironia, nella speranza di un nuovo corso.

Grazie”

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

