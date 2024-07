“Cara Unione,

sono sardo, ma mi trovo d’accordo con quanti – non sardi – segnalano in questi primi giorni d’estate i costi alti e i pochi servizi offerti dall’Isola.

Ma purtroppo la Sardegna è diventata cara anche per gli stessi sardi. Basta guardare i prezzi del resto d’Italia, soprattutto quelli delle altre regioni del Sud, per avere chiaro come quelli in Sardegna siano più elevati, compresi quelli dei nostri prodotti tipici che, almeno per noi residenti, dovrebbero invece essere più bassi”.

M.P.

