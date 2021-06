“Cara Unione,

credo che sia impossibile sperare di ‘poter chiudere la stalla quando ormai i buoi sono scappati’: é quello che é successo all'attuale Amministrazione comunale sul tema Movida, termine che alla luce di questo pazzesco fine settimana é una carezza lessicale rispetto alla realtà. Difficile trovare un termine adeguato a ciò che noi residenti del centro storico subiamo come vittime e ostaggi di una bruttura cittadina avvilente e incivile.

I buoi sono scappati, ma chiudere la stalla è ormai impossibile: pugno di ferro, maggiori controlli, esercito al fronte, Brigata Sassari, telecamere a ogni angolo, punizioni esemplari, tolleranza zero sono solo disperati e fasulli propositi di chi la stalla l'ha spalancata, volgendo lo sguardo alle proprie immediate e future convenienze, visto la comodità di una poltrona da mantenere calda.

Non ‘Notti Bianche’, ma ‘Notti in Bianco’ è il motto da copyright che meglio sintetizza l'ideale di città del nostro sindaco, concretamente raggiunto, da consegnare alla storia. Ideale di città produttiva, turistica, ordinata, pulita, verde, ecologica, sicura. Non è così, forse?

Si dirà: Cagliari è tra le città più vivibili d'Italia, il tasso di alcolismo e abuso di droghe è ai minimi storici, la scolarità è alle stelle, gli eventi culturali pullulano ad ogni angolo, la manutenzione dei monumenti storici è da manuale, delinquenza zero, integrazione extracomunitaria un fiore all'occhiello, e chi più ne ha più ne metta, per non parlare della ruota panoramica come a Londra e del prossimo trenino elettrico con band annessa come a New Orleans, un solluchero! Non é così, forse?

Altri dati dicono di una città moribonda: spopolamento del centro, sostituzione etnica e ghettizzazione dei quartieri storici, scomparsa di centinaia di attività artigiane con grave diminuzione dei posti di lavoro e degli introiti fiscali nelle casse comunali, turismo mordi e fuggi a gambe levate, decibel ammessi come da ILVA di Taranto, degrado, incuria, crescente microcriminalità, imbarbarimento dei costumi sociali, alcolismo giovanile e droga. E carnevale perpetuo, come da manuale di ogni recessione economica e sociale.

I buoi sono scappati. A stare dentro alla stalla ci siamo solo noi, meglio se zitti zitti”.

Walter Farneti – Cagliari

