«Cara Unione,

abbiamo letto l’articolo in cui si mettono alla luce i disservizi presenti presso la Motorizzazione civile della Sardegna, e in particolar modo della sede sassarese, per via della carenza di personale.

Iniziamo con il dire che la sistematica penuria di personale è una condizione che accomuna la Motorizzazione e gli uffici regionali sardi, carenti anch’essi di organico, e proseguiamo dicendo che entrambe le situazioni sono facilmente e velocemente risolvibili.

La soluzione, ai problemi sulla carenza di organico, si ottiene attraverso lo scorrimento delle graduatorie prodotte dai concorsi banditi nel 2021 dall’Agenzia regionale Laore in cui sono presenti molteplici figure: dagli amministrativi agli ingegneri, dai periti meccanici ed elettrotecnici agli informatici, per citarne solo alcune.

Questa soluzione, è bene sottolinearlo, si attua speditamente e prevede un investimento economico abbastanza contenuto visto che non necessita dell’indizione di alcun nuovo concorso, ma della sola acquisizione degli idonei delle graduatorie Laore.

L’Assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, può quindi prontamente evitare ai cittadini e agli operatori economici il protrarsi dei disservizi impiegando questi idonei.

Oltrettutto l’Agenzia Laore, sin da subito, ha messo a disposizione di tutte le amministrazioni che ne abbisognassero le proprie graduatorie quindi non si pone nemmeno la problematica relativa alla disponibilità delle medesime.

L’auspicio è che l’Assessore Moro raccolga la soluzione che gli abbiamo prospettato, essendo essa veloce ed economica nell’attuazione.

Il medesimo invito lo rivolgiamo anche all’Assessore al Personale Farris: le risapute carenze di organico regionale le si colmano agevolmente attraverso l’assorbimento nella struttura regionale degli idonei Laore».

Due idonei istruttori amministrativi, cat. C, al concorso Laore 2021

