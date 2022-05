“Cara Unione

leggiamo con dispiacere e preoccupazione il mega progetto di interventi molteplici che stravolgerà il parco di Monte Claro.

Oggi vera oasi ambientale ricca di alberi, vegetazione spontanea e no, tutta ben curata da giardinieri attenti e professionali.

Un paradiso per i tanti animali che circolano in libertà e la fauna che incanta per le sue improvvise comparse o per i concerti musicali dei volatili numerosi che oggi sono attratti e hanno stabilito loro dimora in questa oasi.

Probabilmente il mega progetto è stato promosso e approvato da chi non frequenta il Parco. Da chi non conosce e non ha respirato i profumi dei fiori, dei cespugli, del silenzio, degli angoli nascosti che fanno unico questo Parco.

Perché il sindaco Truzzu non approfondisce gli aspetti e le conseguenze che tutti questi interventi provocheranno su questa splendida oasi?

Ci rivolgiamo proprio a lui, con la speranza che venga rivisto lo stravolgimento di un patrimonio di flora e fauna che vive e respira in questo angolo di paradiso sottratto sino ad oggi alla cementificazione e forte urbanizzazione della zona.

L'aggressione da ogni parte, da ogni accesso dalla Via Liguria e addirittura dalla Via Romagna non porterà alcun beneficio se non quello di violentare una natura incontaminata”.

Un gruppo di cittadini che frequentano il parco di Monte Claro

***

