“Cara Unione,

vorrei segnalare che a Silanus e in altri paesi del Marghine da qualche settimana molte utenze Tim non hanno il servizio internet. Nonostante le numerose segnalazioni e sollecitazioni gli operatori del 187 ci vogliono convincere che è tutto a posto, con risposte che, se non fosse per il grave disagio, spesso sono veramente ridicole.

Alla sottoscritta, alla domanda ‘com'è la situazione?’, è stato detto che la mia utenza avesse la connessione.

Ora: chi ha voglia di perdere tempo a disturbare chicchessia se ha il servizio per cui paga mensilmente? Inoltre alcuni ‘tecnici’ rispondono in modo non troppo educato. Spero che chi di dovere legga questa mia lettera e risolva il problema in tempi brevi.

Cordiali saluti”.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata