“Cara Unione,

la mia lettera ha un motivo un po’ particolare, ma importante: cerco informazioni su chi salvò la vita a mio nonno in guerra.

Mio nonno, Alfredo Masseroni, cremonese classe 1920 era nel 51° Reggimento Fanteria schierato nel 1941 in Albania... proprio sul fronte albanese riportò un congelamento di 3° grado ad entrambi i piedi (subì poi amputazione).

Era il 16/3/1941 e il reggimento si trovava a Q. 813.

Pur non parlando praticamente mai di quanto accaduto in guerra, non poté mai dimenticare che un suo commilitone sardo, di cognome Sanna o Sannia, lo salvò caricandoselo sulla schiena.

Purtroppo informazioni più precise non sono rimaste, il nonno io non l'ho conosciuto, ma mi piacerebbe poterne sapere di più.

Grazie per l’attenzione”.

Giulia Lodigiani – Grontardo (Cremona)

***

