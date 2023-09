«Cara Unione

sono una utente della MetroCA rimasta ormai a piedi da febbraio dell'anno scorso.

E costretta da allora a vivere ogni giorno una vera e propria odissea sulla linea metropolitana tra San Gottardo e Cagliari. Ci sono sì dei bus sostitutivi, ma ovviamente fare tutto il tragitto (specie per chi viene da fuori Monserrato) in mezzo al traffico richiede una quantità di tempo improponibile, specie nelle ore di punta e senza corsie preferenziali dedicate.

Capisco che ci siano dei lavori di potenziamento e ammodernamento da fare, ma tutti questi mesi senza questo servizio sono davvero un problema.

Ma la cosa più grave è che non c'è una data nota stimata di ripristino del servizio.

Dovendo decidere se rifare l'abbonamento o meno (rientro tra coloro che hanno avuto l'agevolazione tanto pubblicizzata pochi mesi fa), non posso sapere come procedere perché non so se e quando noi cittadini potremo riprendere la metro.

Ho scritto all'ARST ma mi hanno risposto che non è al momento nota una data di ripristino del servizio.

Credo che sarebbe ora che le istituzioni coinvolte prendessero una posizione per adoperarsi il prima possibile al ripristino di questo servizio così importante, o almeno a dare ai cittadini notizie precise in merito.

Grazie dell’attenzione».

M.V. – Cagliari

***

