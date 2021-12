“Cara Unione,

l’Italia, secondo l’Economist, è il Paese dell’anno.

Il premio non va al più grande o al più ricco Paese, ma a quello che è migliorato di più nel 2021, e quindi l'Italia.

Il merito va a un capo del Governo ‘competente e rispettato a livello internazionale’ e al fatto che ‘per una volta, un'ampia maggioranza di politici ha messo da parte le proprie divergenze per sostenere un programma di riforme profonde’, preparando e utilizzando i fondi europei del Recovery Fund, con l'adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alcune considerazioni appaiono doverose.

Il presidente Draghi è in carica dal febbraio scorso, succeduto al governo Conte II che alcuni partiti, il Pd (Letta segretario) e M5S (Di Maio, di fatto capo politico) volevano riproporre per un governo Conte III. L'operazione ‘Draghi premier’ è stata condotta da Italia viva (leader Matteo Renzi). Da ricordare che a capo del Ministero della Giustizia siede l'ex presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Come dire: siamo usciti dalle caverne del diritto.

Il fatto positivo è che, di fronte all'emergenza sanitaria, provocata dalla pandemia, tutti i partiti hanno collaborato per formare il governo Draghi, del quale l'Economist tesse le lodi. L'unico partito rimasto fuori è FdI che si è sottratto alla responsabilità di co-governare l'Italia in un momento difficilissimo per il nostro Paese.

Quando la nave è in difficoltà, a mio avviso, astenersi non è da patrioti”.

Primo Mastrantoni - Aduc

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata