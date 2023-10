“Cara Unione,

ho letto la lettera del lettore che segnalava i lampioni spenti di notte in alcune vie di Cagliari, come via Carloforte.

Io, invece, vorrei segnalarvi un altro problema: i lampioni accesi non solo di notte, ma anche di giorno, insomma H24.

Alcune vie dove questo accade sono via Vittorio Veneto, via Falzarego, via Bainsizza ecc. Tutto questo da almeno 14 giorni”.

Massimo – Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata