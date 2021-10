“Cara Unione,

il 15 ottobre Alitalia cesserà di esistere. La Compagnia ITA ha preso in carico un esiguo numero di tratte.

Ho scritto a questa compagnia per avere informazione sui voli da e per Cagliari/Roma Fiumicino.

La compagnia ITA mi ha risposto quanto segue: "Gentile Cliente, grazie per averci contattato. ITA non è assegnataria dei bandi di continuità territoriale e non può rilevare automaticamente tali rotte nel momento in cui Alitalia in Amministrazione Straordinaria cesserà le operazioni. ITA, confermando l’attenzione per i territori serviti da collegamenti in continuità territoriale, seguirà con interesse le evoluzioni della vicenda ed è disponibile a valutare una partecipazione alle gare pubbliche che le Autorità competenti vorranno bandire per l’assegnazione delle rotte operate con oneri di servizio pubblico”.

Nel frattempo Ryanair ha aumentato notevolmente il costo dei voli che sono proibitivi per chi è costretto ad esempio a viaggiare per salute o per lavoro.

Mi chiedo noi viaggiatori cosa dovremmo a questo punto fare e quando potranno essere fornite risposte precise alle nostre domande”.

A.T.

