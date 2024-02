«Cara Unione,

sono un tifoso del Cagliari, a mio modo. Non certo un ultras, un tifoso da pantofole e poltrona per intendersi, ma soffro per ogni partita della mia squadra.

Amo anche seguire le conferenze stampa del nostro mister. Ultimamente ho notato che Ranieri non sembra più essere lui: il suo naturale ottimismo, la sua grande empatia con gli stessi giornalisti, sembrano quasi incrinati dalla serie sempre più lunga di batoste e dalle prime critiche. Per uscire dall'incubo ha provato anche a dimettersi.

Coraggio mister, ti vogliamo ancora vedere caricare i tuoi giocatori con la tua incrollabile energia e abbandonare così quell'attuale velo di tristezza.

I risultati arriveranno e resteremo in serie A».

Antonio – Selargius

***

