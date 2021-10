“Cara Unione,

sono un agente di commercio di Sant'Antioco e colgo l'occasione per scrivervi dopo aver visto il vostro articolo sulla pericolosità della Strada Statale 130 che collega Cagliari ad Iglesias.

Volevo richiamare invece l'importanza della 4 corsie da Villamassargia a Carbonia costruita oltre 20 anni fa, dove però la segnaletica verticale (in particolare i paletti catarifrangenti) non è mai esistita e per questo, ma anche a causa dello stato attuale del bitume, è una strada pericolosissima.

Grazie dell’attenzione”.

Pietro Pau

