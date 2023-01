«Cara Unione,

sono la moglie di Francesco Pilu, cantante e polistrumentista dei Cordas et Cannas, venuto a mancare circa un mese fa.

In occasione del trigesimo dalla sua scomparsa, che si terrà il 28 gennaio, vorrei poter far arrivare i miei ringraziamenti, unitamente a quelli di tutta la famiglia, alle tantissime persone, innumerevoli, che ci sono state accanto.

A partire dall’Unione Sarda che, immediatamente, ha dato notizia che Francesco non era più in questo piano terreno, a tutti i musicisti, poeti, artisti vari della nostra Sardegna ma non solo, che hanno dimostrato pubblicamente e privatamente quanto Francesco fosse un uomo di pace, amato non solo per le sue doti artistiche, ma in particolare per le sue qualità umane.

Il desiderio mio e dei miei tre figli, e della famiglia tutta (e sono certa sarebbe anche quello di Francesco) è quello di poter far arrivare a tutti i nostri ringraziamenti e la nostra riconoscenza per l'attenzione, la stima e l'affetto con cui Francesco è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio».

Tiziana Fancello

***

