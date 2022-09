“Cara Unione,

sono una cittadina italiana e svizzera, che ha trascorso nel luglio di quest’anno un soggiorno di 5 notti nella vostra bella Alghero.

Essendo la mia prima volta in questa città, ho cercato di sfruttare al massimo il tempo disponibile e visitare quanti più luoghi di interesse.

Ho con piacere acquistato il ticket ‘Alghero experience’, di sicuro vantaggio e praticità. Tuttavia, con mio grande dispiacere, non è stata possibile per me la visita alla necropoli di Anghelu Ruju. E sottolineo anche la pericolosità, visto l’attraversamento della SS 127, della mia escursione al nuraghe Palmavera.

In pratica non esistono navette o linee di trasporto pubblico per queste destinazioni. Avevo anche contattato un’agenzia di tour turistici, purtroppo erano al completo per l’intera settimana. Le macchine a noleggio sono risultate quasi introvabili, o a prezzi proibitivi per i più. È un vero peccato!

La terra sarda è ricca di bellezze e ricchezze uniche, suggestive, perché non fare in modo che vengano viste e visitate dai turisti?

E mi chiedo anche, nello specifico caso della necropoli, perché importanti realtà aziendali della zona, che chiamano proprio Anghelu Ruju, alcuni prodotti, non valutino di sostenere un servizio di navetta dal centro città...sarebbe un bellissimo gesto.

Spero di tornare presto ad Alghero e di recuperare le visite non effettuate. Per quel tempo vorrò augurarmi di poter usufruire di collegamenti esistenti e pratici, ricordo con piacere e nostalgia il fascino che la Sardegna esercita in me, e non solo.

Un cordiale saluto e buon lavoro”

M. Angela Strelow-Romeo – Massagno (TI), Svizzera

