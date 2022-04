“Cara Unione,

un monitoraggio Ipsos diffuso in questi giorni, e che valuta il giudizio degli italiani sulla guerra in corso, mostra come solo il 57% degli italiani sia dalla parte degli aggrediti ucraini.

Nel dettaglio, un 5% degli intervistati parteggerebbe invece apertamente per la Russia, mentre il restante 38% non prende posizione, né per l’uno né per l’altro.

Se dunque parrebbe ovvio sostenere che il mondo occidentale sia completamente schierato dalla parte degli ucraini, i dati raccolti mostrano una realtà diversa. E cioè che una larga fetta di italiani non è apertamente favorevole né alle sanzioni alla Russia, né all’invio di armi agli aggrediti. Ma, anzi, vorrebbe forse restare al di fuori del conflitto, evitando qualsiasi coinvolgimento diretto.

Un quadro senz’altro spiazzante, ma che deve fare riflettere. E che evidenzia come, ancora una volta, il confine fra giusto e sbagliato non è sempre facile da tracciare. O forse anche da comprendere”.

