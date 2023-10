“Cara Unione,

so che forse è un’intromissione in un lavoro di indagine che non mi compete ma, riguardo gli incidenti dei bus elettrici di Mestre, qualcuno ha pensato a controllare la tenuta ermetica del pacco batterie?

Mi chiedo cioè se sia già stato appurato che non si siano verificate esalazioni di litio, magari in quantità estremamente minima, tali da non causare malori nei passeggeri, ma abbastanza da causarne in chi viene esposto per un periodo più prolungato, come ad esempio un autista.

Forse sarebbe il caso di approfondire...”

Marco – Provincia di Cagliari

