«Cara Unione,

a Quartu sono ormai 12 anni, da quando via Fiume è diventata a 4 corsie, che le condizioni della strada risultano a dir poco preoccupanti. Ad una costante incuria di un tratto di marciapiede lungo centinaia di metri (mai terminato), si aggiunge un totale sprezzo per le norme stradali da parte dei veicoli in transito. Mi riferisco in particolare ai motocicli che, specialmente nelle ore notturne, scambiano la via per un autodromo e creano inquinamento acustico mettendo in pericolo la vita dei pedoni impossibilitati anche ad attraversare.(N.B. L'ultima vittima risale al 2019).

Nonostante le richieste di soluzioni concrete rivolte al Comune, come ad esempio dissuasori di velocità, semafori o addirittura autovelox, non ho mai ricevuto nessuna risposta o chiarimento né tantomeno ho visto un minimo tentativo di miglioramento.

Grazie per l’attenzione, nella speranza di far conoscere a più persone questa situazione».

Paolo Atzori – Quartu

