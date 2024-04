Cara Unione,

nel Corso Vittorio Emanuele ci portano via i posti auto e mettono i tavolini. Avevano assicurato che gli stalli per le auto non sarebbero stati toccati.

E invece non solo continuano a portarci via ben quattro stalli dove hanno messo fioriere, tavolini, sedie ed ombrelloni all'altezza dei numeri civici 392-398, ma addirittura all'Albo Pretorio del Comune è in pubblicazione una Conferenza dei servizi per concedere nello stesso tratto, più precisamente al numero civico 380, altri stalli per tavolini e sedie ad un locale di bar-ristorazione in via di apertura.

E i diritti dei residenti, con tutti gli altri disagi, dove vanno a finire ?

Marcello Roberto Marchi

***

