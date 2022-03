“Cara Unione,

sono una cardiopatica, ho anche altri problemi di salute che in questo momento stanno peggiorando. Finora ho migliorato la mia condizione anche grazie al mio cagnolino Pepi, in una sorta di pet-terapy che si è interrotta sabato 16 marzo, quando in via San Gemiliano, località Sestu, si è smarrito.

A nulla sono valse le ricerche subito avviate, nessuno lo ha visto. Spero che chi leggerà questo mio disperato appello possa aiutarmi a ritrovarlo. Pepi è dotato di microchip, ha 8 anni e ha il pelo color miele.

Ringrazio chi potrà aiutarmi”.

Sandra

rif.: sandra27676@gmail.com



